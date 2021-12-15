У РНБО допустили компроміси з Росією й назвали умови

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов допускає компроміс з Російською Федерацією, але не за рахунок інтересів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав журналістам під час презентації системи моніторингу користування надрами.

"Те, що нам треба ставити крапку у цьому питанні, ви знаєте, це завдання, яке поставив Володимир Олександрович [Зеленський], але не за рахунок наших інтересів. Ми не можемо поступитися своєю територією, ми не можемо поступитися тими речами, які зафіксовані у нашій Конституції (про європейську і євроатлантичну інтеграцію, - УНІАН)", - заявив Данілов.

"Чи можемо піти на якісь компроміси? Так, можемо! Але ці компроміси має сприйняти наш народ. Ми не можемо безкомпромісно щось вирішувати і йти на поступки у тому, що на сьогоднішній день пропонує Російська Федерація. Чи змінилася ситуація після розмови Володимира Зеленського з Джо Байденом. Ні, вона не змінилася! Вона лишилася у тому же руслі, у тому же ключі й лишилася на тій же стадії", - заявив Данілов.

На його переконання, Росія у своїх вимогах підвищує планку, аби з нею усі почали спілкуватися.

"Спілкування потрібне, але ще раз наголошую, - не за рахунок нашого суверенітету. Компроміс можливий, але важливо розуміти, що у будь-якого компромісу є межа, яку ми не можемо з вами переступити", - наголосив Данілов.