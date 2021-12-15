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Две дозы вакцины Pfizer на 70% защищают от госпитализации после заражения "Омикроном" – Reuters

  8   0 15.12.2021, 09:01 | Новости, Общество
Две дозы вакцины Pfizer на 70% защищают от госпитализации после заражения "Омикроном" – Reuters

Новый штамм коронавируса быстро распространяется.

Результаты нового исследования показывают, что две дозы вакцины от коронаируса компаний Pfizer-BioNTech до 70% защищают от госпитализации после инфицирования новым штаммом «Омикрон».

Об этом информирует Reuters, информирует UAINFO.org.

Исследование проводила частная страховая компания ЮАР Discovery Health.

Оно базировалось на 211 000 положительных результатах тестов на коронавирус, которые были сделаны в период с 15 ноября по 7 декабря. Из них 78 тысяч, вероятно, показывают заражение новым штаммом.

Результаты исследований этой компании совместно с Южноафриканским медицинским исследовательским советом (SAMRC) показывают, что две дозы вакцины Pfizer-BioNTech также на треть (33%) повышают шансы не заболеть штаммом «Омикрон».

Ученые изучили результаты тестов людей от 18 до 79 лет.

Они подчеркнули, что менее эффективна вакцина для тех, кто имеет хронические заболевания и для пожилых людей.

Они также подчеркнули, что вакцина имеет менее эффективный результат против «Омикрон», чем против штамма «Дельта».

От последнего штамма  вакцины защищают на 80%, а от госпитализации – на 90%.

Несмотря на это, по словам ученых, такие результаты дают основания для оптимизма, поскольку доказано, что вакцина, по крайней мере, с большей долей вероятности защищает от госпитализации.

Ранее израильские исследователи заявили, что бустерная доза вакцины от Pfizer обеспечивает значительную степень защиты от нового штамма коронавируса «Омикрон».

Всемирная организация здравоохранения рекомендует некоторым категориям людей получить бустерную дозу вакцины от коронавируса в связи с распространением нового штамма COVID-19 «Омикрон».

Появление нового штамма коронавируса – новый вызов не только для здравоохранения Украины, но и всего человечества.

Перевод - Зеркало недели

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