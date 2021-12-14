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Неизвестная болезнь убила почти 100 человек в Южном Судане

  6   0 14.12.2021, 19:59 | Новости, Мир
Неизвестная болезнь убила почти 100 человек в Южном Судане

На востоке Южного Судана неизвестная болезнь за последние несколько недель стала причиной смерти почти ста человек.

Об этом сообщает BBC News, пишет УНИАН.

По мнению местных властей, число погибших от осложнений заболевания намного выше заявленного. На данный момент официально зафиксировано 89 смертей. Больше всего летальных исходов и случаев заражения зарегистрировали в штате Джонглей, в регионе, который сильнее всего пострадал от наводнения в августе 2021-го.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила туда целевую группу для исследования. Экспертам придется добираться до районов эпицентра заболевания на вертолете, так как по суше они все еще недоступны. Еще известно, что пробы на холеру показали отрицательный результат.

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