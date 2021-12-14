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Постачання зброї Україні блокувала особисто Меркель – Bild

  8   0 14.12.2021, 15:02 | Новости, Политика
Постачання зброї Україні блокувала особисто Меркель – Bild

Після заяви міністра оборони України Олексія Резнікова щодо блокування Німеччиною продажу зброї нашій країні через НАТО стало відомо, що проти постачання зброї виступила особисто колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Про це повідомляє німецьке видання Bild

Зокрема, зазначається, що за ініціативи Меркель Німеччина наклала вето на продаж Україні антидронових рушниць та протиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. За інформацією Bild, на прохання колишньої канцлерки до рішення Німеччини приєдналися і Нідерланди, оскільки Меркель нібито не хотіла, щоб Німеччина була єдиною країною, яка виступає проти надання озброєння Україні на тлі загострення російської агресії.

Згодом ФРН пом'якшила позицію щодо першого пункту (ред. - антидронових рушниць), визначивши цю зброю як нелетальну.

Варто зазначити, що наразі позиція нового уряду ФРН на чолі з канцлером Олафом Шольцем щодо цього питання озброєння України поки що невідома.

ТСН

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