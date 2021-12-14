Степова: Кто воюет за "русский мир" на Донбассе

В 2014-м году Кремль, критическое большинство россиян, которые я называю "коллективный Путин", да и сам российский Гитлер, были уверены, что их оккупационные войска будут в Украине встречать хлебом-солью, дарить ключи от городов и квартир, а сама оккупация Украины будет представлена миру, как объединение земель русских, то есть возрождение СССРии, пишет Олена Степова для "Информационного сопротивления".

Нужную для решения планов картинку дал Крым. Да, именно так. Поэтому на Донбассе говорили «у нас будет, как в Крыму», «вот Крым молодцы, все сделали без крови».

Крым стал визитной карточкой оккупации. Люди, танцующие с российским флагами, орущие «в родную гавань», жгущие украинские паспорта и обнимающие российских военных, чиновники, вынесшие ключи от городов, да и военные в основной части перешедшие на сторону оккупантов дали нужную Кремлю картинку - крымчане выбрали свой путь в Россию.

То же хотели сделать на Донбассе и у русских почти получилось.

Вот вдумайтесь, была бы война и оккупация, если бы Крым критическим большинством восстал против русских, бил, жег технику, перекрывал русским дороги. Если бы Донбасс вышел к украино-российской границе с плакатами «Донбасс-Украина, мы не хотим в Россию». Войны бы не было. Война - это люди. Их желания политики лишь суммируют. Поэтому Кремль на 100% был уверен, что те области Украины, которые они обозначили на карте «новосроссией» станут оплотом и армией оккупанта, громящей остатки проевропейских украинцев.

Это ему показал и доказал Крым, а вот Донбасс разочаровал. Это, правда!

Если в Крыму оккупанты ставили ставку на критические большинство, то есть все социальные группы населения, которые объединяли и интеллигенцию, и рабочую прослойку, и люмпен. То вот на Донбассе, видя молчаливое отторжение, осторожность и не восприятие идей русского мира социумом, русские столкнулись с не достаточным для красивой картинки «одобрямсом».

Города поднимали желто-голубые флаги. Города пели Гимн Украины. А в «народное ополчение» стекался люмпен, мародеры, зэка, люди с криминальным прошлым, которые брали в руки оружие не по политическим мотивам, а исключительно с целью разбоя.

Это доказано тысячами примеров из биографий «защитников Донбасса», как со стороны местных коллаборционистов, так и со стороны русских добровольцев, ехавших на Донбасс с единственной целью-подзаработать убивая украинцев.

Оплотом оккупантов на Донбассе стал люмпен. Социальный, политический и даже культурный. То есть люди-вырожденцы с заниженной планкой морали, купившие себе дипломы об образовании в РФ, берущие взятки, видящие норму в том, чтобы убивая пополнять свое материальное положение.

Если обратить внимание на всех, кто на Донбассе поддержал русский мир, то вы будете удивлены. Очень. Основная масса русскомировцев и заэСССРщиков Донбасса имели:

- проблемы с законом (были осуждены или же сами представляли закон (полиция, суд, прокуратура);

- в графе «место рождения» указаны федеральные округа РФ или «республики» СССР или же это те, кто родился в Украине, но вот в графе их родителей «место рождения» указаны федеральные округа РФ или «республики» СССР;

- все виды людей, входящих в коррупционные слои (врачи, учителя, чиновники), привыкшие брать-давать взятки, использовать свое служебное положение в корыстных целях.

Первая волна «ополчения» были идейные. Ну, да, вот справедливость, забрать у богатых и отдать им, бедным, идеи СССР, всем поровну, все равные, все для народа... Правда, когда они убивали условно богатых (они же сами определяли, кто из жертв богат и критерии богатство) то, почему-то награбленное не делили, а оставляли себе, ну, как в СССР красные комиссары делали. И все же, это называлось - быть идейным.

Теперь представляете уровень их идей и морали? То-то же!

Остальные волны людей, которые в ОРДЛО брали в руки российское оружие, это уже идейные заробитчане, то есть те, кто реально понимал, главное на войне взять в руки оружие и надеть камуфляж, с этими атрибутами ты всегда прав и можно грабить безнаказанно, война все спишет.

Так вот этих в рядах «народной милиции» 85%. Это и добровольцы из РФ, и местные коллаборанты, которые живут грабежами, контрабандой, на две соцвыплаты (в ОРДЛО и в Украине), тихо минусуя по ОРДЛО все, что им понравилось-не понравилось, и на награбленное покупая квартиры в Одессе, Днепре, Харькове и Киеве.

Удивитесь второй раз, но 85% тех коллаборционистов, кто сейчас с оружием в руках «защищает Донбасс» на стороне оккупантов, имеют справки «переселенца», 35% через решал или сам, получает соцвыплаты в мирных частях Украины, 95% имеет родных, которые получают соцвыплаты в Украине, 40% имеют детей, которые получают образование в мирных частях Украины, 15% сотрудничают с контрразведкой и СБУ передавая данные о своих однополчанах в ОРДЛО.

У Путина не на кого положится в ОРДЛО. Все эти «отряды народной милиции» готовы предать и продать любого: Украину, РФ, Бога, черта...лишь бы платили.

Поэтому все местные коллаборционистские «отряды самообороны» имеют российских командиров, и доукомплектованы россиянами.

Русские местным в ОРДЛО не доверяют. Русские называют местных отребьем и предателями. И если бы в ОРДЛО не было регулярных частей РФ, весь этот пьяный сброд, не производящий никакого оружия в своих «нано-республиках» попросту бы там спился, сгнил и разбежался.

В местах дислокации местных коллаборционистов вечные драки, стрельба и пьянки. На позициях 75% погибших - не боевые потери. Наркомания, не уставные отношения, в том числе, и сексуального характера, суициды, ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а еще, тысячи преступлений, совершенный в отношении местных граждан. Каждая ОМБР ОРДЛО имеет свою тюрьму, свое кладбище, своих рабов, свои каналы в Чечню, Дагестан, Осетию, Абхазию, РФ по продаже рабов (детей, женщин, молодых мужчин).

И обруби сейчас Украина финансовую поддержку ОРДЛО - извините, ребята, вы стреляете, вы против Украины, поэтому все выплаты тем, кто «переселенец», имеющий отметку о том, что он ездит туда-сюда чаще 1 раза в год, то есть живет в ОРДЛО, а сюда за покушать, - пенсии, детские, родовые и другие выплаты, после возврата территории под контроль Украины. И все. Там не кому будет воевать! Русские это знают.

Русские не ожидали, что ОРДЛО будет черной дырой по отсосу денег из бюджета РФ и сейчас им, Кремлю и Путину, важно и нужно, любой ценой вернуть эти отребья Украине под соусом "автономия, федерация, особый статус".

РФ никогда этот мусор не присоединит к себе, ведь это не только лишние рты в бюджет, а еще и криминал, огромной силы и вооружения криминал, готовый и привыкший убивать русскоязычных мирных граждан.

Поэтому сегодня еще одна социальная история, рассказанная в соцсетях ОРДЛО "героями защитниками наварасии" из 4-ой ОМБр 2-го АК "народной милиции лнр".

Цитата (орфография автора цитаты): "Сегодня нашел время, чтобы поведать Вам всем историю о недавнем приключении наших бравых защитников и их боевых подруг). Конечно, наверное, об этой нашумевшей истории уже слышали все в Республике... И так...

В н.п. Ленино, примерно после 22-00 некий участковый Гапейкин Руслан вместе со своим другом, военнослужащим НМ - Ковалем Николаем, на служебном автомобиле попали в ДТП... Оба как вы уже поняли были в крайне тяжелом состоянии в связи с огромным количеством в их крови алкоголя...

Но и это еще не все... Коля и Руслан, как истинные самцы в состоянии, как они думали, легкого алкогольного опьянения, прихватили с собой пару малолетних девчонок, а именно Мельник Анастасию, и Ващенко Ангелину... Которым всего по 15 лет! Эти девчонки, так же, как и их ухажеры с трудом стояли на ногах...

Нетрудно догадаться, какие дальнейшее планы были у этих "защитничков" касаемо этих двух малолеток! Я не говорю, что девчонки "святые" но все же, Руслан - 1997 г.р., Коля - 2000, они на порядок старше их и знают, что согласно УК ЛНР за это предусмотрено наказание.... Как минимум то Руслан, как сотрудник правоохранительного органа должен знать, что совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста - наказывается обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

В результате ДТП, все пассажиры получили довольно серозные повреждения, поскольку Руслан не справившись с управлением автомобиля въехал на скорости 80 километров в час в большое дерево!

И это еще хорошо, что эти Шумахеры не сбили на своем пути никого!

Вот такая вот история, просто смотришь на это все и понимаешь, что для некоторых закон не писан... И если уже вот к примеру, рядовой НМ и лейтенант полиции "ЛНР" позволяют в свои юные года делать такие вещи, то я уже не знаю, что тогда позволяет себе высший состав руководства...

К сожалению, смотришь на это все и понимаешь, что к несчастью в этом всем беспределе растут с вами дети и как сложится их дальнейшая судьба в этом суровом мире одному Богу только известно"...

А так, да, "наши люди там", которые все время обещают "за 5 минут до Киева и на Берлин".

Олена СТЕПОВА для "ИС"