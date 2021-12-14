Будь-яка спроба йти на поступки Путіну призводить лише до ескалації – Фейгін

Марк Фейгін

Будь-які поступки Путіну ведуть до наступного, посиленого тиску з боку Росії.

Про це телеканалу "Дом" заявив російський опозиційний політичний діяч Марк Фейгін, повідомляє Укрінформ.

Це стосується й спроб зупинити військову ескалацію з боку Росії біля кордонів України.

"Парадокс полягає в тому, що цього можна досягти лише єдиною метою - відмовою від умиротворення його (Путіна, - ред.). Будь-яка спроба йти йому на поступки призводить лише до ескалації", - сказав Фейгін.

Він нагадав нещодавню телефонну розмову президента США Джо Байдена з Володимиром Путіним.

"Ось вони якимось чином спробували почати обговорювати. Зокрема, вимоги Москви про "червоні лінії" щодо нерозширення НАТО на схід завдяки Україні та Грузії тощо. Американці публічно якісь жести зробили в цей бік, запропонували щось, захотіли обговорювати. А Москва лише далі почала рухатися. А заступник міністра [іноземних справ РФ] Рябков взагалі заявив, що у нас є й військова відповідь, якщо домовленості не відбудуться. Тобто, виходить навпаки - треба не поступатися", - навів приклад російський політик.

Фейгін наголосив, що будь-які поступки Москві ведуть до подальшого тиску з її боку.

"Поступки ведуть до наступного тиску. Вони вважають, що раз пішли на це, значить можна ще більше... Ось якщо зрозуміти цю стратегію, то тоді якраз треба діяти зворотним чином. Потрібно продемонструвати силу. Особливо з урахуванням переозброєння Збройних сил України, що йде за допомогою Заходу - тих же "Байрактарів", сучасних протитанкових засобів тощо", - акцентував він.

Як повідомлялося, наразі біля кордонів України вже зосереджено близько 100 тис. російських військових.

"Вечірні Вісті"