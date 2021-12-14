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У зірки "Паразитів" Пак Со Дам діагностували рак

  5   0 14.12.2021, 13:01 | Новости, Культура
У зірки "Паразитів" Пак Со Дам діагностували рак

Пак Со Дам / фото Facebook Park So Dam 박소담 - International

Південнокорейська акторка Пак Со Дам, виконавиця однієї з головних ролей в оскароносній стрічці "Паразити", захворіла на рак. 

Про це повідомили в її агентстві Artist Company, пише The Hollywood Reporter, інформує УНІАН.

Під час регулярного медичного огляду в акторки діагностували папілярний рак щитовидної залози. Вона вже перенесла операцію.

Через поганий стан здоров'я акторка пропустить рекламні заходи, пов'язані зі стрічкою Special Cargo, у якому вона зіграла головну роль. Цей кримінальний бойовик має вийти в прокат в січні 2022 року. 

Невідомо, чи будуть відкладені зйомки наступного фільму Пак - "Привид" режисера Лі Хе-молодшого. 

 

Со Дам розпочала акторську кар'єру у 2013 році. Світову популярність здобула після прем'єри драматичної стрічки "Паразити". У фільмі Пак Со Дам заграла одну з головних ролей - доньку Гі Тхека, яка влаштовувалася на роботу вчителькою малювання.

"Паразити" - лауреат премій Оскар-2020 у номінаціях Найкращий фільм, Найкраща режисерська робота, Найкращий оригінальний сценарій, Найкращий іноземномовний художній фільм, а також Золотої пальмової гілки. 

УНІАН

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