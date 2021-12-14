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Умер режиссер Сергей Соловьев, автор "Ассы" и других культовых фильмов

  27   0 14.12.2021, 11:30 | Новости, Культура
Умер режиссер Сергей Соловьев, автор "Ассы" и других культовых фильмов

Советский и российский сценарист и кинорежиссер Сергей Соловьев скончался в Москве, ему было 77 лет.

Причины смерти пока не сообщаются. По информации "Коммерсанта", в январе 2020 года режиссер перенес ишемический инсульт, его госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет ВВС.

Соловьев учился во ВГИКе в мастерской Михаила Ромма, а с 1969 года работал на "Мосфильме".

Первый зрительский успех пришел к молодому режиссеру с фильмом "Сто дней после детства" (1975) - лирической подростковой мелодраме о жизни в летнем пионерском лагере. Главную роль в фильме исполнила 14-летняя Татьяна Друбич, которая позднее стала женой и музой режиссера.

Фильм получил несколько престижных премий, в том числе приз за режиссуру на Берлинском кинофестивале. Тему первой любви и хрупкости подросткового сознания Соловьев продолжил в фильмах "Спасатель" и "Наследница по прямой" - эти картины образовали своеобразную трилогию.

В разгар перестройки Соловьев снимает свой самый известный фильм "Асса" (1988) - музыкальную драму, в которой отразился расцвет русского рока, представленного песнями Бориса Гребенщикова, Жанны Агузаровой и Виктора Цоя.

История противостояния криминального авторитета и цеховика Крымова и эксцентричного рок-певца Бананана, влюбленных в медсестру Алику, быстро стала хитом советского проката, а финальный эпизод фильма - выступление Цоя с песней "Мы ждем перемен" в переполненном ресторане - одним из главных символов уходящей советской эпохи и гражданского протеста.

Сергей Соловьев (справа) и Сергей Бугаев на съемках фильма "Асса"

Мотивы "Ассы" получили продолжение в фильмах "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" и "Дом под звездным небом". Эти картины тоже образовали своеобразную трилогию, темой которой на этот раз стал слом эпох, страх и неопределенность перед лицом радикальных и резких перемен в стране.

В 2000 году Соловьев выпустил фильм "Нежный возраст", снятый по сценарию собственного сына Дмитрия, который и исполнил в нем главную роль. Герой картины - простой советский паренек Иван Громов, становление которого происходит на фоне перестройки и разрухи 1990-х годов и который с трудом находит свое место в жизни в эпоху перемен.

Продолжение культовой "Ассы" под названием "2-Асса-2" вышло на экраны в 2007 году - на этот раз композитором фильма стал Сергей Шнуров, а из актерского состава в сиквел вернулись Сергей Бугаев и Татьяна Друбич. Повторить ошеломляющий успех первой "Ассы" Соловьеву не удалось - в прокате фильм прошел незаметно, собрав в основном негативные отзывы зрителей.

Одной из последних режиссерских работ Соловьева стала экранизация "Анна Карениной" (2009), главную роль в которой снова сыграла муза режиссера Татьяна Друбич. Фильм также стал последней работой в кино Александра Абудулова (Стива Облонский) и одной из последних ролей Олега Янковского (Каренин).

ВВС

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