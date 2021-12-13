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Мендель прокоментувала чутки про роман із Зеленським

  8   0 13.12.2021, 11:00 | Новости, Политика
Мендель прокоментувала чутки про роман із Зеленським

Чутки про інтимні стосунки між президентом України Володимиром Зеленським та його тодішньою прессекретаркою Юлією Мендель були "атакою на головне подружжя держави". Відносини глави держави та співробітниці ОП були винятково професійними.

Про це Мендель заявила в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі OBOZREVATEL.

"У нас з ним не було особистісних стосунків. У нас були професійні відносини", - наголосила вона.

Мендель назвала поширення таких чуток інформаційною атакою, спрямованою проти подружжя Володимира та Олени Зеленської. При цьому прессекретарку використали як "об'єкт".

"Те, що була створена така величезна атака щодо можливості інших стосунків - це атака не на мене, але я була об'єктом, який використали. Це була атака на головне подружжя держави. Абсолютно абсурдно, але чутки, зрозумілі народу. З цього можна посміятися, можна поплакати", - зауважила вона.

Мендель також відповіла на запитання про те, якому чоловіку належить рука, що лежить на її плечі на одному з нових фото.

"У мене є особисте життя. Було смішно читати, що це рука Кремля, рука Ахметова, рука цілої плеяди політиків", - зауважила вона.

Водночас колишня прессекретарка президента пообіцяла, що "впродовж кількох місяців" розкриє ім'я цього чоловіка. За її словами, "це до певної міри публічна особа" і її коханий.

Обозреватель

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