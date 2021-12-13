Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Украина сможет продвинуться в вопросе членства в НАТО в одном случае. В частности, если страна будет соответствовать предъявляемым требованиям.

Об этом сообщает NBC.

"Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО, однако есть определенные препятствия.