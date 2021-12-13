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Чем полезен гранат и как его правильно выбирать

  15   0 13.12.2021, 06:11 | Новости, Общество
Чем полезен гранат и как его правильно выбирать

Сезон граната начинается в сентябре и длится до января.

Американские врачи-диетологи назвали продукт, который поможет нормализовать работу кишечника. Это знакомый нам с детства гранат, передает healthinfo.ua.

Сезон граната начинается в сентябре и длится до января. Самое время закупиться полезным фруктом.

Польза граната

При проблемах с кишечником эксперты советуют обогатить рацион гранатом, который содержит витамины С, В, Р, а также йод, железо, магний, калий, фосфор и другие вещества, необходимые для поддержания всего организма, а частности желудочно-кишечного тракта.

По мнению специалистов, в составе граната есть клетчатка, которая улучшает пищеварение, предотвращая запоры и другие нарушения. При этом получить этот компонент можно только из зерен, а не из сока. 

Также этот продукт богат на антоцианы - мощные антиоксиданты, которые снижают в крови уровень «вредного» холестерина и предотвращают развитие опасных заболеваний, нейтрализуя действие свободных радикалов в организме.

Кроме того, сок граната насыщен растительными кислотами: лимонной, яблочной, винной, щавелевой, янтарной. Благодаря им этот плод возбуждает аппетит и помогает пищеварению при пониженной кислотности желудка.

Как выбрать гранат

Цвет - яркий и насыщенный, кожура должна быть без гнили, пятен, побитости и повреждений. Визуальное ощущение, что зерна выпирают изнутри, говорит о спелости фрукта. Лучше выбирать плод потяжелее, весом 500-700 граммов. Постучите: звук по созревшему гранату будет громким и звонким. Если надавить на кожуру, она хрустнет. Также спелый гранат не имеет запаха.

 

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