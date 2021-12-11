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Блинкен обсудил российскую агрессию против Украины с новым главой МИД Германии

  11   0 11.12.2021, 12:05 | Новости, Политика
Блинкен обсудил российскую агрессию против Украины с новым главой МИД Германии

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече в британском Ливерпуле обсудили вопросы, связанные с "агрессией" России против Украины.

Об этом сообщил представитель американского госдепартамента Нед Прайс, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром Анналеной Бербок на полях встречи G7, чтобы обсудить агрессию России против Украины, сотрудничество по климату и приоритеты президентства Германии в "большой семерке", - отметил Прайс.

Сам Блинкен после встречи с немецким коллегой сообщил в Twitter: "С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать по борьбе с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и вызовами демократии и прав человека".

На 11-12 декабря в Ливерпуле запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7.

Как заявила журналистам министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, одной из задач встречи будет создание единого фронта "большой семерки" против политики России в отношении Украины.

"То, о чем пойдет речь на встрече G7 в эти выходные, - это демонстрация единства крупнейших экономик-единомышленников в том, что наша позиция против агрессии, против агрессии в отношении Украины будет исключительно сильной", - сказала дипломат.

Она подчеркнула: "Что мы должны сделать, так это удержать Россию от таких действий". 

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