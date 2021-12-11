В Украину не пропустили узбека в одежде с символикой РФ

Во время углубленной проверки гражданин Узбекистана понял, что нарядился не совсем соответственно и извинился перед всеми украинцами. Но это ему не помогло.

Пограничники в киевском аэропорту Борисполь отказали во въезде в Украину гражданину Узбекистана, прилетевшему в одежде с российской символикой. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 11 декабря.

Указано, что стражи границы обратили особое внимание на иностранца из-за его наряда.

"На одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи Russian national team. Гражданин Узбекистана был приглашен в служебное помещение для проведения углубленной проверки, во время которой он сам понял, что нарядился не совсем соответственно и извинился перед всеми украинцами. Но это не помогло иностранцу пересечь украинскую границу, потому что во время пограничного контроля выяснилось, что он не может подтвердить цель поездки", - говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что планировал купить в Украине трактор для своего фермерского хозяйства. Но во время опроса не смог рассказать ни о своей ферме, ни о том у кого и какой трактор он хочет приобрести.

При этом у путешественника не было с собой денег не то, что на покупку сельхозтехники, но даже на бронирование отеля, а вместимость его багажа значительно превышала заявленный срок пребывания в Украине. В итоге "фермер" вылетел в Ташкент обратным рейсом.