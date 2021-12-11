В Украине привили от COVID еще почти 170 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса еще почти 170 тысяч человек. Всего в стране уже сделали более 26,4 млн прививок.

Об этом сообщают данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 10 декабря от коронавируса было вакцинировано 168 359 человек. Из которых первую дозу вакцины получили 55 798 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 112 561 человек.

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 087 749 человек. Из них получили первую дозу вакцины - 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 364 798.

В общем количестве в стране проведено 26 452 547 прививок.