Байден вызвал гнев в НАТО из-за планов пригласить Путина на заседание Альянса – Bloomberg

В Североатлантическом Альянсе (НАТО) раскритиковали намерения президента США Джо Байдена пригласить главу Российской Федерации Владимира Путина на "спецзаседание" членов организации. В частности, одна из стран "разгневана" и требует немедленных разъяснений планов лидера США.

Об этом на условиях анонимности рассказал ее дипломат изданию Bloomberg.

Представитель другой страны более конкретно указал, что восточный фланг НАТО обеспокоен последствиями, к которым могут привести такие переговоры, подразумевая политические гарантии и сдерживание НАТО.

В свою очередь премьер Эстонии Кая Каллас высказала свою позицию о том, что России нельзя давать права голоса в определении того, кто может быть членом Альянса, а кто нет, и предположила, что она хочет "разделить Европу на сферы влияния".

Обозреватель