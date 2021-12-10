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Про катастрофу MH17 та дітей Донбасу. Два українських фільми потрапили до конкурсних програм фестивалю Санденс

  7   0 10.12.2021, 19:01 | Новости, Культура
Про катастрофу MH17 та дітей Донбасу. Два українських фільми потрапили до конкурсних програм фестивалю Санденс

Фільм Будинок зі скалок (Фото: Azad Safarov / Facebook)

Два українських фільми - "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач та "Будинок зі скалок" режисера Симона Леренга Вільмонта  потрапили до конкурсних програм фестивалю Санденс. Для обидвох фільмів це буде світова прем'єра, інформує НВ.

Фільм "Клондайк" розповідає про родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини, а війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина (Погані дороги), Сергій Шадрін (Чорний ворон) і Олег Щербина (Черкаси).

Фото: Кадр з фільму "Клондайк"

Четверта повнометражна робота Марини Ер Горбач створена у копродукції з Туреччиною. У травні 2021 стрічка стала одним із двох проєктів, які підтримало Міністерство культури та туризму Республіки Туреччина в категорії міжнародної копродукції. В Україні проєкт фільму став одним із переможців 11 конкурсного відбору Держкіно та отримав державне фінансування.

Фільм "Будинок зі скалок" виробництва Данії, України, Швеції та Фінляндії потрапив до номінації Найкращий документальний фільм світу. Стрічка профінансована Держкіно. Команда працювала над стрічкою на Донбасі протягом 2,5 років.

Як повідомив у Facebook другий режисер Азад Сафаров, фільм розповідає "про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч з війною. В притулку вони проводять 9 місяців - і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину".

Щорічний кінофестиваль Санденс розпочнеться у Парк-Сіті (США) 20 січня 2022 року та пройде у гібридному форматі.

"Вечірні Вісті"

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