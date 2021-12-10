Комаровський пояснив, чи треба щепитися від COVID-19 українцям з алергіями на медикаменти

Комаровський пояснив, чи потрібне щеплення від коронавірусу при алергіях /фото УНІАН

Людям з алергічними реакціями на медичні препарати все ж необхідно щеплення від COVID-19. У разі захворювання людині будуть вводити не один препарат, а кілька, що дасть більше негативу.

Про це розповів відомий лікар Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує УНІАН.

"Ну ось уявіть, є у людини алергія на медичні препарати. І ось така людина захворює на коронавірусну інфекцію, потрапляє в лікарню, тоді мова йде не про один препарат, а про купу ліків, які він буде отримувати. Так чи не розумніше використовувати один препарат - тобто вакцину, щоб потім уникнути десятка медикаментів?"- зазначив лікар.

За його словами, в подібних випадках щеплення, навпаки, необхідне. При цьому Комаровський вказав, що перед введенням вакцини українці мають повне право уточнити, а чи все є у медиків для надання допомоги в разі анафілактичного шоку."Людина, яка боїться, має право вимагати у лікаря, щоб йому показали, чи є в клініці адреналін та дексаметазон для надання допомоги при гострій алергічної реакції, набряку Квінке й так далі", - підсумував Комаровський.

УНІАН