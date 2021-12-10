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У Білому домі скептично відреагували на слова Путіна про нібито "геноцид" на Донбасі

  13   0 10.12.2021, 13:01 | Новости, Политика
У Білому домі скептично відреагували на слова Путіна про нібито "геноцид" на Донбасі

Росія вторглася на Донбас у 2014 році / Фото: REUTERS

Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що росіяни відомі своїми методами поширення дезінформації, коментуючи слова Путіна про ситуацію на Донбасі, "схожу на геноцид".

Про це йшлося на брифінгу в Білому домі, інформує УНІАН.

Напередодні російський глава Володимир Путін на засідання президентської Ради з прав людини заявив, що ситуація на сході України "нагадує геноцид". Главу Кремля його ж посадовці навіть закликали "ввести у законодавство такі поняття, як "геноцид" і "заклики до геноциду".

"Що ж, росіяни відомі своєю риторичною ескалацією, вони також відомі методами поширення дезінформації у всьому світі та у східноєвропейських державах. Тому, гадаю, ми повинні докласти всіх зусиль, щоби спілкуватися з ними з недовірою", - відповіла Псакі.

Речниця Білого дому підкреслила, що саме Росія несе відповідальність за розв'язування конфлікту на Донбасі.

"Я не представниця Кремля, і я сприйняла б їхні слова скептично", - підсумувала Псакі.

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року - після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв'язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

УНІАН

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