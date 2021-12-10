Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:04

Фагот назвав фанатів Басти в Україні "п'ятою колоною": У нас війна, а він лиже дупу Путіну!

15:01

З'явилася і зникла. Стилісти розповіли, чому Зеленський більше не постить фото із сивиною

14:10

У МОЗ розказали, як вакцинуватись, якщо купили підробний COVID-сертифікат

13:01

У Білому домі скептично відреагували на слова Путіна про нібито "геноцид" на Донбасі

12:04

Відсьогодні в Україні – заборона на безплатні пластикові пакети

11:21

Небоженко: Новогодний "подарок" президенту Украины Зеленскому – сочный пример американского политического юмора

10:06

Світлана Самуляк виграла "бронзу" чемпіонату світу з важкої атлетики у Ташкенті

09:41

Білий дім: США не тиснуть на Україну щодо автономії Донбасу на умовах Росії

09:20

Росія де-факто визнала, що в ОРДЛО керують її окупаційні адміністрації – Україна в ОБСЄ

09:00

"Чергове вкидання Росії". Міноборони України прокоментувало інцидент із судном "Донбас"

08:31

Окупанти минулої доби шість разів зривали "тишу", поранені двоє бійців ЗСУ

08:05

Помогает прививка от коронавируса или нет: что нового узнали ученые?

03:10

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

23:30

Ляшко признал, что в официальную статистику попадает менее половины всех случаев коронавируса в Украине. ВИДЕО

22:29

Monobank починає оформлення карт для видачі "тисячі Зеленського"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

У МОЗ розказали, як вакцинуватись, якщо купили підробний COVID-сертифікат

  5   0 10.12.2021, 14:10 | Новости, Общество
У МОЗ розказали, як вакцинуватись, якщо купили підробний COVID-сертифікат

Як вакцинуватись, якщо є підробний COVID-сертифікат: алгоритм дій від МОЗ / фото УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що у МОЗ розробляють механізм, як звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений COVID-документ та надати їм можливість вакцинуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

"Люди, які піддалися ковідному шахрайству та купили підроблені документи, на сьогодні потрапили у складну ситуацію. З одного боку - невакциновані особи перебувають в зоні підвищеного ризику, з іншого - вони не можуть себе захистити, бо, придбавши підроблений документ, позбавили себе права на щеплення від COVID-19. Адже в електронній системі охорони здоров'я вже є відмітка про імунізацію, але неправдиву. Ми маємо вже не один випадок, коли особа зверталася до медичного закладу з бажанням вакцинуватися, маючи підроблений сертифікат, але медичні працівники в таких випадках змушені відмовляти людям у вакцинації. Ми хочемо врегулювати цю ситуацію та звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений COVID-документ. Щоправда, для уникнення покарання, до цих людей висувається принципова умова - вони повинні добровільно зізнатися у скоєному та активно сприяти у розкритті правопорушення", - сказав міністр.

Ляшко озвучив алгоритм дій, якщо людина, яка має підроблений документ про вакцинацію, хоче отримати щеплення від COVID-19:

  • звернутись до свого сімейного лікаря чи медпрацівника в пункті вакцинації,
  • лікар викликає правоохоронців і вони фіксують наявність у особи фейкового документа,
  • працівники Національної поліції відкривають кримінальне провадження, в якому людина, яка купила підроблений СOVID-документ, стає його учасником.

"При цьому слід зауважити, що статус "учасника кримінального провадження" з людини знімається за клопотанням прокурора через суд. Саме відповідна ухвала суду є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності, яка раніше придбала документ. Кого точно не торкнеться звільнення від кримінальної відповідальності - осіб, які виступали організаторами або брали участь у таких злочинах. Вони свідомо стали на цей шлях, з бажанням заробити на пандемії, і будуть нести за свої дії передбачену відповідальність відповідно до законодавства", - пояснив міністр.

Ляшко також розповів, що на розгляді парламенту перебуває законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень" (реєстраційний номер 6084).

"Документом пропонується визначити окрему норму, яка передбачить кримінальну відповідальність за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень. При цьому ця норма містить положення про звільнення від відповідальності осіб, які використовували підроблені документи, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, якщо вони добровільно заявили про ці факти відповідним органам. Наразі законопроект готується до другого читання. Відповідно за виготовлення та продаж підроблених документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, наставатиме відповідальність у вигляді штрафу до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3-х років", - пояснив очільник МОЗ.

УНІАН

Лента статей

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (225)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]