У МОЗ розказали, як вакцинуватись, якщо купили підробний COVID-сертифікат

Як вакцинуватись, якщо є підробний COVID-сертифікат: алгоритм дій від МОЗ / фото УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що у МОЗ розробляють механізм, як звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений COVID-документ та надати їм можливість вакцинуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

"Люди, які піддалися ковідному шахрайству та купили підроблені документи, на сьогодні потрапили у складну ситуацію. З одного боку - невакциновані особи перебувають в зоні підвищеного ризику, з іншого - вони не можуть себе захистити, бо, придбавши підроблений документ, позбавили себе права на щеплення від COVID-19. Адже в електронній системі охорони здоров'я вже є відмітка про імунізацію, але неправдиву. Ми маємо вже не один випадок, коли особа зверталася до медичного закладу з бажанням вакцинуватися, маючи підроблений сертифікат, але медичні працівники в таких випадках змушені відмовляти людям у вакцинації. Ми хочемо врегулювати цю ситуацію та звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений COVID-документ. Щоправда, для уникнення покарання, до цих людей висувається принципова умова - вони повинні добровільно зізнатися у скоєному та активно сприяти у розкритті правопорушення", - сказав міністр.

Ляшко озвучив алгоритм дій, якщо людина, яка має підроблений документ про вакцинацію, хоче отримати щеплення від COVID-19:

звернутись до свого сімейного лікаря чи медпрацівника в пункті вакцинації,

лікар викликає правоохоронців і вони фіксують наявність у особи фейкового документа,

працівники Національної поліції відкривають кримінальне провадження, в якому людина, яка купила підроблений СOVID-документ, стає його учасником.

"При цьому слід зауважити, що статус "учасника кримінального провадження" з людини знімається за клопотанням прокурора через суд. Саме відповідна ухвала суду є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності, яка раніше придбала документ. Кого точно не торкнеться звільнення від кримінальної відповідальності - осіб, які виступали організаторами або брали участь у таких злочинах. Вони свідомо стали на цей шлях, з бажанням заробити на пандемії, і будуть нести за свої дії передбачену відповідальність відповідно до законодавства", - пояснив міністр.

Ляшко також розповів, що на розгляді парламенту перебуває законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень" (реєстраційний номер 6084).

"Документом пропонується визначити окрему норму, яка передбачить кримінальну відповідальність за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень. При цьому ця норма містить положення про звільнення від відповідальності осіб, які використовували підроблені документи, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, якщо вони добровільно заявили про ці факти відповідним органам. Наразі законопроект готується до другого читання. Відповідно за виготовлення та продаж підроблених документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, наставатиме відповідальність у вигляді штрафу до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3-х років", - пояснив очільник МОЗ.

УНІАН