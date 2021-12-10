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Відсьогодні в Україні – заборона на безплатні пластикові пакети

  7   0 10.12.2021, 12:04 | Новости, Общество
Відсьогодні в Україні – заборона на безплатні пластикові пакети

В Україні з 10 грудня починає діяти перший етап обмежень на обіг пластикових пакетів.

Це передбачено Законом "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", інформує UAINFO.org.

Зокрема, у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів, окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м'яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. 

До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме: штрафи від 1700 до 3400 грн за перше, та 3400-8500 грн за повторне порушення. 

Мета такого рішення - запобігти утворенню пластикових відходів.

"Обмеження обігу пластикових пакетів на території України - це у першу чергу, про запобігання утворенню відходів. Використання пластикових пакетів стане зваженим, а українці поступово звикнуть брати пакети лише за реальною потребою. А отже, менше продукуватиметься сміття, яке потім опиниться на звалищі, потрапить у довкілля", - зазначив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. 

За його словами, наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.

Нагадаємо, 7 червня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Документ спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій.

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