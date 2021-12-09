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Під Воронеж перекинули дивізіон "Бук": у мережі з’явились відео

  10   0 09.12.2021, 09:43 | Новости, Политика
Під Воронеж перекинули дивізіон "Бук": у мережі з’явились відео

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення російських військ до кордону України / Скріншот

Під Воронеж, за 250 км від кордону України, російські війська перекинули зенітно-ракетні комплекси у повній бойовій комплектації "Бук".

Про це повідомляє група російських незалежних блогерів з Conflict Intelligence Team у Telegram, посилаючись на отримані відзняті ролики з-під передмістя Воронежа, інформує УНІАН.

У квітні 2020 року у тій частині Воронезької області розгорнули великий військовий табір, куди перекидають бойову техніку з різних російських регіонів.

Ролики були відзняті на залізничній станції Маслівка й викладені у TikTok. На камеру потрапило багато самохідних артилерійських установок "Мста-С", танки Т-80У, а також ЗРК "БУК М1": самохідна вогнева установка ЗРК 9К37 "Бук", пуско-заряджувальна установка ЗРК 9К37 "Бук", транспортувальні автомобілі КрАЗ для ракет 9М38.

 Перекидання Росією "БУК" в бік кордону України

Бортові номери установок зафарбовані.

За даними CIT, на станцію прибули потяги з Московської області (Наро-Фомінськ), Нижньогородської області (Ільїно) і Смоленської області (Красний Бор). 

Недалеко від цих станції дислокується четверта гвардійська танкова дивізія, 288-ма артилерійська бригада і 49-та зенітна ракета бригада. Усі вони входять до складу першої гвардійської танкової армії.

"Ці дані дозволяють зробити висновок, що попри переговори Путіна і Байдена, зосередження російських військ в областях, які межують з підконтрольними Києву територіями, продовжується", - зазначають в організації.

На одному з відзнятих у Масловці роликів показані дата і час зйомки - 6 грудня 14:36, тобто понад добу до перемовин. 

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Нагадаємо, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

УНІАН

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