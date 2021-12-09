Миллиардер и основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск официально стал бездомным после того, как продал свою калифорнийскую виллу в Хиллсборо, сообщил телеканал Fox News, пишет Корреспондент.

Сообщается, что Маск передал ее неназванному покупателю за 32 миллиона долларов. Эта вилла площадью 19 гектаров была его "последним домом", поскольку другие владения в штате он продал ранее.

До этого Маск обещал избавиться от всего недвижимого имущества.

По информации СМИ, столетнее поместье, известное как Guignécourt, имело яркую историю еще до Маска. Его построил в 1912 году французский граф Кристиан де Гинье, который женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времен золотой лихорадки.