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Палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету з $300 млн військової допомоги Україні

  2   0 08.12.2021, 09:01 | Новости, Политика
Палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету з $300 млн військової допомоги Україні

Палата представників США підтримала проєкт оборонного бюджету стану на 2022 фінансовий рік, пише CNN. Загальна сума у законі сягає майже 770 млрд доларів. Тепер документ буде передано до Сенату.

Вказано, що за закон проголосували 363 конгресмени, проти виступили - 70. Єдиною з конгресменів, хто утримався від голосування, виявилася спікерка нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі, інформує ZN.UA.

Оборонний бюджет передбачає надання Україні 300 млн доларів військової допомоги. Це на 50 млн доларів більше, ніж пропонувалося виділити спочатку.

Раніше, 22 вересня, Комітет Палати представників Конгресу США виступав зі схваленням двох поправок до проєкту оборонного бюджету на 2022 рік щодо санкцій проти "Північного потоку-2" .

У листопаді Україна зверталася до Сенату США із проханням про включення санкцій проти «Північного потоку 2» до тексту закону про оборонний бюджет на 2022 рік.

ZN.UA

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