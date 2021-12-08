New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

Действия Кремля по стягиванию войск к границе с Украиной сигнализируют важный момент: Россия более неравнодушна к судьбе своего юго-западного соседа, чем когда-либо может оказаться Запад.

Об этом пишет The New York Times, информирует UAINFO.org.

Неудавшееся государство?

Особое внимание к бывшей советской республике красной нитью проходит через выступления, интервью и пространные статьи президента Владимира Путина и его ближайших соратников. Тезис заключается в том, что украинцы составляют «один народ» с русскими, при этом украинцы живут в якобы разваливающемся государстве. Власть в этом государстве, по мнению Путина, контролируется западными силами, нацеленными на то, чтобы действовать в отношении постсоветского пространства по принципу «разделяй и властвуй».

Украинцы, которые в 2014 году свергли дружественного России президента и стремятся привязать свою страну к западным институтам, позволят себе не согласиться с этим. А убежденность Путина находит отклик у многих россиян, считающих себя тесно связанными с Украиной многими поколениями своих предков. Эти поколения создали множество языковых, культурных, экономических, политических и семейных уз. Но на сегодняшний день, когда 175-тысячные силы РФ готовы к началу следующего года занять позиции вблизи Украины для подготовки к вероятному вторжению, которого так опасаются западные чиновники, многовековая общая история угрожающе нависает над горизонтами будущего.

Нерасширение альянса

Путинский гамбит может оказаться холодным расчетом применения силы, а вкупе с сигналами о реальности угрозы войны представляется способом заставить президента Байдена признать российскую сферу интересов в Восточной Европе. Недавно Путин заявил, что Россия потребует «юридических гарантий» невступления Украины в НАТО и нерасширения альянса в целом, и что во вторник он планирует поговорить об этом с президентом Байденом в режиме видеоконференции.

Но для Путина, как и для многих других россиян, без малого восьмилетний конфликт с Украиной связан не только с геополитикой, но и с ущербом национальному духу. А еще — с исторической несправедливостью, которую необходимо исправить. Один из предавших Путина бывших советников, политолог Глеб Павловский, описал взгляд Кремля на Украину как «травму, переходящую в следующую травму», имея ввиду распад Советского Союза в совокупности с разделением народов. А именно — с отделением от россиян украинского народа, который русские долгое время считали продолжением самих себя.

Присвоение чужой истории

По счастью, для многих украинцев обращение Путина к общей истории есть не что иное, как неудачная попытка присвоить наследие чужой страны и оправдать территориальные притязания.

«Русские украли наше прошлое, — сказала директор киевского прозападного центра «Новая Европа» Алена Гетманчук. — А теперь пытаются украсть будущее».

После украинской революции 2014 года Россия вторглась, а затем аннексировала украинский полуостров Крым и спровоцировала затяжную сепаратистскую войну на востоке страны. С тех пор Путин стремится предотвратить смещение Украины в сторону Запада и высказывает возмущение совместными учениями американских и украинских солдат, а также помощью американцев в деле вооружения украинцев.

Непопулярное вторжение

Согласно опросам общественного мнения, использование военной силы для возвращения Украины в лоно России нанесло бы ущерб позициям Путина внутри страны, и это одна из причин скепсиса российских аналитиков относительно вероятности вторжения, которое неизбежно повлечет за собой многочисленные человеческие жертвы с обеих сторон. Но убежденность российского президента в том, что разделение двух народов несправедливо и искусственно, широко разделяется его соотечественниками, включая противников.

В отличие от других конфликтов на постсоветском пространстве, в результате которых одну этническую группу удавалось натравить на другую благодаря разнице в языке и внешности, ситуация между Россией и Украиной намного сложнее. Среди жителей последней по-прежнему широко распространен русский язык, хотя единственным официальным является украинский.

Киев — это и вправду мать городов

Русские часто называет Киев, нынешнюю столицу Украины, а в прошлом — сердце средневековой Киевской Руси, местом зарождения своей страны. С Украины вышли такие известные русскоязычные писатели, как Николай Гоголь и Михаил Булгаков, а также революционер-коммунист Лев Троцкий и советский лидер Леонид Брежнев. На публике президент Украины Владимир Зеленский говорит по-украински, но известность он приобретал как выступавший на территории бывшего СССР русскоязычный комик.

«Одна из колоссальных проблем, подталкивающих нас к конфликту, заключается в том, что российская идентичность не существует без украинской», — говорил Илья Пономарев, бывший член российского парламента и обладатель единственного голоса, поданного против русской аннексии украинского Крыма.

Позже Пономарев бежал в Украину, где получил украинское гражданство и проживает на сегодняшний день.

Опасные связи

Миллионы русских и украинцев состоят в родственных связях, отчасти это обусловлено происходившей в советскую эпоху миграцией, ведь тогда Украина была промышленным сердцем Советского Союза. Заключенный в начале этого года в тюрьму лидер российской оппозиции Алексей Навальный, к примеру, в детстве все летние каникулы проводил там, на родине своего отца. Навальный хоть и критикует агрессивную внешнюю политику Путина, а в 2014 году заявлял, что не согласен с украинцами, «у которых стоит цель принципиальным образом доказать, что мы — разные народы».

«Я не вижу разницы между украинцами и россиянами, вообще никакой», — подчеркнул он тогда в одном радиоинтервью.

Если отбросить эмоции, в российских внешнеполитических кругах сама идея союза Украины с Западом рассматривается как угроза безопасности России. Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев считает, что присутствие на Украине войск НАТО кардинально изменит военное равновесие, несмотря на то, что альянс уже граничит с Россией в Балтийском регионе и в Арктике.

«Если НАТО — это еще и Украина, то потенциальный театр военных действий становится весьма обширным, — сказал Тимофеев в контексте вопроса о расширении НАТО. — Чем длиннее линия фронта, тем непонятнее, откуда ждать удара».

В статье, опубликованной в прошлом месяце для дискуссионного клуба «Валдай», Тимофеев высказался о маловероятности полномасштабного российского вторжения на Украину, среди причин указав вероятное недовольство граждан самой РФ. По его словам, даже если для России Украина всегда будет в большем приоритете, чем для США, западные санкции и военная помощь превратят российское вторжение в весьма дорогостоящее предприятие. Военные приготовления России не предвещают масштабную войну, а сигнализируют Западу о крайнем недовольстве Москвы его растущим влиянием в Украине.

«Если захват Крыма в российском обществе был по многим причинам принято с энтузиазмом, то большая война вряд ли найдет такую поддержку», — написал Тимофеев.

Тем не менее, Путин обернул то эмоциональное отношение, которое многие россияне испытывают к Украине, на пользу собственным интересам. Судьба Украины мобилизовала сторонников России как на мировой арене, так и во внутренней политике. Бывший член команды кремлевских политтехнологов Глеб Павловский уверен, что Украина стала средством реализации амбиций Путина по восстановлению статуса России как мировой державы. В частности, это означает переговоры с Соединенными Штатами, а в последние недели Россия настаивала на том, чтобы Вашингтон вел переговоры по Украине, даже несмотря на опасения Запада насчет вероятного российского вторжения на Украину.

Поле для диалога

«Украина — это поле стратегического маневра для возвращения России к стратегическому диалогу, — сказал Павловский. — Путина интересует глобальный уровень, не региональный».

Среди российского населения присоединение Черноморского полуострова в 2014 году помогло рейтингу популярности Путина взлететь до рекордных 90 процентов. В этом году Кремль усилил нападки на прозападное руководство Украины, апеллируя к месту ее народа в российском национальном самосознании; в июле Путин опубликовал статью об историческом единстве украинцев и русских, окрестив нынешние разногласия «великой бедой».

Запад, писал он, пытался превратить Украину в «плацдарм против России… взяв за основу ещё старые наработки польско-австрийских идеологов». В качестве доказательств российский президент представил разнообразные мелкие факты, такие как закон о языке на Украине, признающий украинский единственным государственным языком, а также углубление сотрудничества Украины с западными военными.

«Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения», — написал Путин.

Отклик не заставил себя долго ждать. За полгода доля заявляющих о негативном отношении к Украине россиян выросла с 31% до 49%, как показали опросы, проведенные в этом году московским независимым Левада-центром.

Невольно развил украинцев

По факту, именно политика Владимира Путина настроила украинцев против России, считает директор киевского аналитического центра Алена Гетманчук. По данным центра экономических и политических исследований им. Разумкова, поддержка идеи вступления в НАТО среди населения Украины выросла на 40 процентов по сравнению с 2012 годом (54% против 14%).

«Путин внес свой вклад в развитие Украины как нации. Непреднамеренно, конечно», — подытожила Гетманчук.

Антон Трояновский — глава московского бюро газеты «Нью-Йорк таймс». До этого возглавлял московское бюро «Вашингтон пост» и девять лет работал в «Уолл-Стрит джорнэл» в Берлине и Нью-Йорке.