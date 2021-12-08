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Коронавірус в Україні: четвертий день фіксують менш як 10 тисяч нових COVID-інфікованих, але рівень госпіталізації залишається високим

  2   0 08.12.2021, 09:30 | Новости, Общество
Коронавірус в Україні: четвертий день фіксують менш як 10 тисяч нових COVID-інфікованих, але рівень госпіталізації залишається високим

Минулої доби в Україні зафіксовано 9371 новий випадок COVID-19 / фото УНІАН

В Україні вчора, 7 грудня, зафіксували 9 371 новий випадок коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 450 людей, а 26 804 - одужали.

Серед нових хворих - 809 дітей та 175 медпрацівників. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, пише УНІАН.

Госпіталізували 2 998 людей із підозрою чи підтвердженим COVID-19.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 519), Донецькій (723) та Полтавській (705) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Лабораторії зробили 83 852 тести на коронавірус: методом ПЛР - 40611, методом ІФА - 8 351. Також зробили 34 890 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 16,1 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Від початку пандемії в нас виявили 3 519 981 випадок COVID-19. З них 89 436 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,1 мільйона громадян - одужали.

Нагадаємо, як повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, на початку 2022 року є ризик збільшення повторного зростання захворюваності на COVID-19.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні станом на ранок, 8 грудня повний курс імунізації від коронавірусу пройшли більш як 12 млн людей. Загалом в країні вже зробили 25,9 млн щеплень.

Так, за вчора, 7 грудня в Україні 199 765 людей вакциновано проти COVID-19. З яких першу дозу вакцини отримали 79 270 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 120 495 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено від коронавірусу 13 905 433 людини. З них отримали першу дозу - 13 905 431 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 042 233.

Загалом в країні проведено 25 947 664 щеплення.

УНІАН

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