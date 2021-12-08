Не домовилися: Білий дім і Кремль по-різному оцінили переговори Байдена та Путіна

Розмова Байдена і Путіна проходила у закритому режимі / фото - twitter.com/WhiteHouse

Переговори президентів Джо Байдена та Владіміра Путіна за допомогою закритого відеозв'язку тривали близько двох годин. За результатами переговорів спільної заяви лідерів двох країн не очікується. Найближчим часом прессекретарі Білого дому та Кремля планують провести зустріч з журналістами, щоб проінформувати про результати переговорів.

На сайті Білого дому з'явилась попередня інформація про переговори, що відбулися, інформує ZN.UA.

Російські війська біля кордонів України

Президент Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників нарощуванням російських збройних сил біля українського кордону.

Глава Білого дому ясно дав зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими санкціями у разі військового вторгнення Росії на територію України.

Байден вкотре заявив про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав Володимира Путіна до деескалації та повернення на шлях дипломатії.

Кібербезпека, стратегічна стабільність, ядерна програма Ірану

Окрім цього президенти обговорили питання стратегічної стабільності, торкнулися теми кібер-безпеки, а також обговорили спільну роботу щодо Ірану та його ядерної програми.

У Кремлі повідомили, що "загалом розмова мала відвертий і діловий характер" і не заперечують, що тема України була основною. Путін продовжив наполягати на безальтернативності Мінських угод і звинувачувати Україну в небажанні слідувати їм.

Війна на Донбасі. Мінські угоди

Путін під час розмови з Байденом знову спробував зняти з Росії відповідальність за продовження бойових дій на Донбасі, звинувативши Україну в "деструктивній лінії, спрямованій на повний демонтаж мінських угод та домовленостей у "Нормандському форматі".

Слова Джо Байдена про посилення військової присутності Росії біля кордону з Україною в Кремлі піддали сумніву і, у свою чергу, звинуватили НАТО в здійсненні "небезпечних спроб освоєння української території" та нарощування військового потенціалу біля кордонів РФ, а також в черговий раз вимагали "гарантій нерозширення Альянсу".

"Росія серйозно зацікавлена в отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь", - заявив Путін.

Двосторонні відносини Росії і США

Загалом у Кремлі констатували, що співпраця двох країн, як і раніше, перебуває в незадовільному стані.

Зокрема, Путін поскаржився на труднощі, які мають у своїй роботі "урізані" диппредставництва обох країн (але промовчав про причини - ред.). А також звинуватив у погіршенні відносин Вашингтон.

Нагадаємо, 7 грудня президенти Джо Байден та Владімір Путін провели двогодинну відеоконференцію, ключовою темою якої стала Україна. Західні ЗМІ прогнозували напружену розмову лідерів держав, яка включає обговорення жорстких санкцій проти РФ у відповідь на ескалацію біля кордону України.

ZN.UA