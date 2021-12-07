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Байден і Путін завершили переговори

  9   0 07.12.2021, 22:15 | Новости, Политика
Байден і Путін завершили переговори

Переговори президентів РФ та США Володимира Путіна та Джозефа Байдена завершилися. 

Про це інформує UAINFO.org з посиланням на Интерфакс.

Переговори тривали 2 години 5 хвилин. Вони здійснювалися за допомогою закритого відеозв'язку.

Як раніше заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, ця лінія раніше не використовувалася лідерами. Він також зазначив, що розмова у форматі відеоконференції принципово нічим не відрізняється від очної зустрічі.

Судячи з відеокадрів, які поширила прес-служба Кремля, Путін та Байден спілкувалися тет-а-тет.

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