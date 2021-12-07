Замість нових арсеналів Міноборони отримало недобудовані коробки з кривими стінами — Bihus

Будівництво нових сучасних складів боєприпасів для української армії, яке мало завершитись до 2021 року, і на яке витратили майже мільярд гривень, провалилось, йдеться в журналістському розслідуванні Bihus.Info. Замість нових сховищ Міністерство оборони отримало від виконавця недобудовані "коробочки" і "втоплений у воді фундамент", інформує ZN.UA.

136 сховищ для боєприпасів у трьох військових частинах вирішили збудувати після низки пожеж на арсеналах. Будівництвом усіх споруд мали займатись компанії із корпорації "Укрбуд". Один підряд на 1,95 млрд грн отримало ТОВ "БК "Укрбудмонтаж", ще два - на 2,3 млрд грн - ТОВ "Північно-український будівельний альянс" (скорочено "ПУБА"). Перша компанія тоді була записана на дружину Максима Микитася, друга - на його помічника у Верховній Раді Андрія Якусевича. Обидві фірми входили до корпорації "Укрбуд".

Приблизно 100 млн грн авансів на закупівлю будівельних матеріалів підрядники отримали одразу, ще орієнтовно по 300 млн грн наприкінці 2018-го. Сума співмірна 80% вартості першої черги будівництва, яка передбачала зведення 35 сховищ. Ці роботи мали завершити до кінця 2019 року, але ще на початку року замовник подав до суду через зрив плану робіт. Тоді Міноборони суди програло, а восени 2019 корпорація «Укрбуд» зазнала краху і будівництво 2-х із 3-х арсеналів зупинилось впринципі.

Згодом Якусевич обіцяв добудувати об'єкти, якщо йому виплатять нові аванси, а за отримані гроші звітувати відмовився. Міноборони гроші не дало і, попри номінальну згоду, будівництво на двох арсеналах не відновилося, до того ж припинилося і на третьому.

Перевірка у 2020 виявила доволі сумні результати будівництва. В Калинівці, де мав будувати "микитасевий" "Укрбудмонтаж", з 10 запланованих сховищ - одна неповна "коробка" без даху і три фундаменти, один з яких - з половиною стін, в другому від стін - тільки арматура, в третьому - навіть цього немає.

У Богданівці, яку мала будувати "ПУБА" Якусевича, з10 сховищ - готова тільки одна "коробка" (залізобетонний кокон без внутрішніх мереж), ще кілька фундаментів із "зачатками" стін, але армування виконане з браком і вже деформоване, а з 20 км протипожежних водопроводів викопали лише 500 м.

В Цвітосі замість 15 готових сховищ виявили 12 "коробок", тобто жодне сховище так і не було закінчене. Усі три об'єкти і будівельні матеріали на майданчиках не були законсервовані, метал іржавіє і подекуди деформується.

На разі вже два роки триває судова тяганина із підрядниками, однак шанси повернути гроші не надто великі, адже за даними внутрішніх аудиторів, майновий стан підрядників не співставний із їхніми зобов'язаннями за контрактами.

Так, ТОВ "Укрбудмонтаж" станом на кінець 2020-го року мав на рахунках близько 6 млн грн, велику дебіторську заборгованість, і загалом жодних активів, які могли б погасити 300 мільйонів заявленого МОУ боргу. Окрім того, за ці роки у компанії змінився власник - дружину Микитася вивели з переліку засновників ще в 2019-му, нині фірмою управляє КУА в інтересах венчурного фонду. Це означає, що кінцевий бенефіціарний власник невідомий, а отже в кого вимагати гроші по факту - незрозуміло.

"ПУБА" в березні завели в санацію на 10 років. Фірма визнала боргів на майже 2 млрд грн і хоче віддавати їх до 2031-го. При цьому борг в майже 600 млн грн перед МОУ - навіть не перший в черзі.

Нагадаємо, з 2015 року на арсеналах в Україні були зафіксовані кілька випадків пожеж та вибухів, що призвело до масштабних втрат боєприпасів, а подекуди і загибелі людей. Так, 29 жовтня 2015 року пожежа та вибухи стались на території об'єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння в місті Сватове Луганської області. На арсеналі у Балаклії Харківської області пожежі траплялись двічі - у 2017 та 2019 роках, а у 2015 та 2018-му тут фіксували займання, які вдалося швидко локалізувати. В 2017 та 2019 роках сталися серйозні пожежі на військових складах у Калинівці Вінницької області, а у 2018 році пожежа та вибухи на території 6 арсеналу МОУ поблизу смт Дружба Чернігвської області.

ZN.UA