Чем ближе вероломное вторжение украинских полчищ на мирно спящую российскую землю, тем больше нескрываемого фашизма проявляется в зверином оскале биндерствующих молодчиков киевской хунты, давно уже переплюнувших своих немецко-фашистских предшественников по уровню изуверства и кровавой коварности. Гитлеровское кодло в вышиванках открыто прет на Москву, а Москва как будто не готова...

Об этом в своем новом фельетоне на сайте УНИАН пишет журналист Василий Рыбников.

Несколько дней назад в России скончалась знаменитая актриса Нина Ургант, и российская пресса решила об этом как-то сообщить. Первым делом, конечно, напрашивался заголовок "На Украине зубоскалят по поводу смерти актрисы Нины Ургант", но зубоскальство решили оставить на потом для закрепления успеха, а начать вот с чего: "Нас ждет огонь смертельный": не стало актрисы Нины Ургант". Получилось красиво. Для тех, кто в танке (а патриотическая Россия всегда в танке на Берлин через Киев), объяснили, что покойная когда-то пела песню про смертельный огонь и сомненья прочь в фильме про Вяликую Отечественную Войну, но заголовок уже жил своей жизнью, на глазах превращаясь в самосбывающееся пророчество... В России пахло уже Второй Вяликой Отечественной Войной - даже от некрологов.

Фашисты потирали руки. У фашистов была карта. Говорили, что это карта будущего вторжения России на территорию Украины вплоть до оккупации Киева, но в самой России знали, что на самом деле все наоборот. "Как минимум половину "карты вторжения" её авторы самым наглым образом скопировали с плана вторжения Гитлера, - заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?". С карты плана "Барбаросса", разумеется. Недаром перед тем, как устроить блокаду Петербурга и сожжение Москвы, украинский националистический батальон "Азов" планирует захват Умани, а "Умань - место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild?", риторически интересуется Мария Захарова, откровенно имея в виду недавно закупленную Украиной у Турции партию новеньких газенвагенов.

Ясно, на что намекает, что же тут неясного.

Что же может противопоставить полчищам лязгающих гусеницами газенвагенов Киева мирно спящая Россия? Увы, только лыжников и автоматчиков. Но так ли безнадежно положение Кремля перед превосходящими силами бездонных украинских полчищ?.. На днях очередной русский историк в очередной раз объяснил, что шансы, вообще-то, есть. "Основной расчёт Гитлера в войне с СССР состоял в том, что к декабрю (именно к декабрю, не странное ли совпадение с тем, что сейчас тоже декабрь? - Авт.) страна должна была исчерпать все ресурсы для сопротивления. Однако главная ошибка командования немецкой армии заключается в том, что эти расчёты были неверны. Немцы тогда не знали, что Сталин бросит в бой дивизии, состоявшие из слабо обученных новобранцев и не полностью укомплектованные вооружением и техникой", - объясняет историк. Эти-то неукомплектованные новобранцы и доконали фашистскую гидру в ее кровавом зародыше. История повторяется!

"Если украинские войска дойдут до Волоколамска, то мы проведем на Красной площади парад, - раскрыл рецепт успеха Второй Вяликой Отечественной Войны выдающийся патриотический мыслитель России Александр Проханов, ведь как же без парада, без парада-то как же! - И лыжники и автоматчики, они пройдут по Красной площади и уйдут воевать туда, в Волоколамск, в Дубосеково. И мы их остановим. Но потом, конечно, перейдем в наступление и через пять лет, в конце концов, знамя Победы будет на Крещатике".

Злые языки национал-предателей, конечно, могут заметить, что пять лет на захват Украины, да еще и с отдельным парадом, для такой вяликой державы, как Россия, - это как-то многовато, ведь, казалось бы, совсем недавно русские эксперты отводили на всю войну с киевской хунтой от 600 минут до 7 дней. Однако в последнее время ситуация изменилась, ибо что такое сегодня Киев, как не вторая ставка Гитлера, а может даже и первая? То, что ни у кого там нет обязательных по закону жанра характерных усиков, по большому счету, ничего не значит - у Путина их тоже нет, а поди ж ты.

Штош, значит, Путину придется напасть на Украину первым. Главное только не забыть парад провести, чтобы лыжники в Волоколамске не заблудились.

Василий РЫБНИКОВ