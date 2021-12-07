Складено топ популярних паролів в Україні, які можуть зламати за секунду

Топ-10 найпоширеніших серед українців паролів можна зламати менше, ніж за секунду. Першу позицію в рейтингу займає пароль "qwerty", який в Україні використовували понад 376 тисяч разів.

Про це йдеться у щорічному звіті компанії Nord Security за 2021 рік, інформує УНІАН.

У компанії проаналізували дані користувачів з 50 країн і з'ясували 200 найпопулярніших серед них паролів. У списку також зазначено, скільки разів використовувався певний пароль і скільки часу буде потрібно для його злому.

Топ-10 найпопулярніших паролів в Україні у 2021 році. На злом кожного з них піде менше секунди:

qwerty

123456

123456789

1234567890

12345678

qwerty123

qwertyuiop

1234567

password

1qaz2wsx

Також в списку зустрічаються назви телефонів або компаній, наприклад "samsung" або "adidas". Популярні й паролі-імена, такі як:" oksana"," ruslan" і "svetlana". Пароль "ukraine" займає 71 місце в рейтингу, його використовували понад 2 тисячі разів, а на його злом доведеться витратити 17 хвилин.

Топ-10 найпопулярніших паролів у світі у 2021 році:

123456

123456789

12345

qwerty

password

12345678

111111

123123

1234567890

1234567

Злом кожного з них також займе менше секунди.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про новий метод виманювання коштів, що з'явився напередодні старту програми "єПідтримка".

Так, шахраї від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надіслати номер картки та інші персональні дані для отримання тисячі гривень за повний курс вакцинації.

УНІАН