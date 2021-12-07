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Чи можливо одночасно захворіти на грип та COVID-19? Пояснення лікаря

  6   0 07.12.2021, 15:01 | Новости, Общество
Чи можливо одночасно захворіти на грип та COVID-19? Пояснення лікаря

Людина може одночасно захворіти і на грип, і на COVID-19.

Про це розповіла лікарка-анестезіолог КП "Лікарня 2 ім. В. П. Павлусенка" Житомирської міської ради Дарія Сімчук в коментарі для спільноти "Коронавірус інфо", інформує UAINFO.org.

"Найчастіше в такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного. Лікування відбувається згідно з наявними протоколами й багато в чому залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій і ризиків кожного окремого пацієнта", - повідомила лікар. 

Зазначається, що за появи перших симптомів хвороби слід обов'язково звернутися до сімейного лікаря, розповісти йому про симптоми, слідкувати за температурою, тиском та сатурацією - але не займатися самолікуванням.

Лікар має врахувати клінічні дані людини, супутні захворювання та ризики - й тоді вирішить, як чинити з подальшими обстеженням та лікуванням.  

Щеплення проти грипу робиться один раз на рік, купити вакцину можна в аптеці, а щепитися - в амбулаторіях сімейного лікаря чи у приватних медзакладах. Вакцинація ж проти COVID-19 є безкоштовною та проводиться в державних пунктах щеплення. 

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