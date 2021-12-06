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Береза: А задумывались ли вы о том, кто будет после Зеленского?

  10   0 06.12.2021, 20:03 | Новости, Политика
Береза: А задумывались ли вы о том, кто будет после Зеленского?

"А задумывались ли вы о том, кто будет после Зеленского? Помня о возможности мудрого украинского народа выбрать после Ющенко дважды сидевшего Януковича, я настороженно смотрю в будущее. А теперь представьте, что завтра Зеленский скажет "Я устал, я ухожу, я хотел сделать, меня не поняли." Или не скажет, но будет делать все то же, что и сейчас. А значит рейтинг у него будет таять, как снег на солнце, и его шансы переизбраться будут не очень реальными", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует  UAINFO.org.  

"Просто представьте. И кто после него? Давайте поговорим о реальных кандидатурах и о тех, кого народ видит такими. Кого сегодня может предложить демократический проевропейский фланг? И при этом подумайте о том, что гарантированно будут популисты, которые пообещают мир с Россией, газ по 1$ за 1000 кубов, заплаты по 2000 евро, а коммунальные платежи по 100 гривен. И наш самый мудрый народ, который поверил в конец эпохи бедности и брехни, сделает свой выбор. Не важно, кто это будет, но угроза более чем реальна.

А есть еще Бойко, Медведчук и другие кандидаты из пророссийской когорты. И если волею какого-то неимоверного случая это один из них победит, то это будет смертью для всех наших европейских векторов и возвращение в орбиту влияния РФ. А заодно и гибель независимости Украины или еще одно восстание, поддержанное нашими олигархами, которые обоснованно бояться вхождения крупного российского капитала на рынок Украины при административной поддержке руководства страны. Поэтому уже сейчас важно, кто будет после Зеленского? С какой повесткой? С кем сможет объединиться и кто будет в его команде? Это все очень важно. Ведь следующие выборы будут противостоянием с Кремлем. Задумайтесь об этом", - завершает Береза. 

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