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Омикрон может быть менее опасным, чем Дельта: главный инфекционист США оценил угрозы

  2   0 06.12.2021, 19:01 | Новости, Мир
Омикрон может быть менее опасным, чем Дельта: главный инфекционист США оценил угрозы

В Соединенных Штатах Америки штамм коронавируса Омикрон распространился в трети штатов, однако Дельта преобладает по количеству случаев заражения. Поэтому специалисты предполагают, что мутация, обнаруженная в Южной Африке, менее опасна, чем британский вариант.

Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает Associated Press.

По его совам, ученым нужно больше информации, прежде чем делать выводы о серьезности нового штамма.

Эксперт говорит: хотя Омикрон быстро распространяется по американским штатам, Дельта там все еще вызывает рост госпитализаций. Так же якобы и на юге Африки, где возник этот вариант и стал доминающим, - количество госпитализаций не увеличилось до тревожных цифр.

"Пока что это не похоже на серьезность. Но мы должны быть осторожны, прежде чем делать какие-либо выводы о том, что Омикрон менее опасный или действительно не вызывает серьезного заболевания, сопоставимого с Дельтой", - пояснил инфекционист.

Он добавил, что правительство США рассматривает возможность отмены ограничений на поездки для неграждан, въезжающих в страну из нескольких африканских государств.

"Мы все очень переживаем из-за невзгод, выпавших на долю не только Южной Африки, но и других африканских стран. Но надеюсь, что сможем снять этот запрет в достаточно разумные сроки", - сказал Фаучи.

Отмечается, что к 5 декабря Омикрон был обнаружен на северо-востоке, юге, Великих равнинах и западном побережье США. Висконсин, Миссури и Луизиана были одними из последних штатов, подтвердивших случаи заболевания.

При этом Дельта составляет более 99% случаев и вызывает волну госпитализаций на севере страны. Бригады Национальной гвардии отправили на помощь переполненным больницам на западе Нью-Йорка, а губернатор Массачусетса издал экстренный приказ, требующий от всех больниц с ограниченными возможностями для пациентов сократить запланированные операции, которые не являются срочными.

Обозреватель

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