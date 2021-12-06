Київ переходить у "жовту" зону карантину: як працюватимуть транспорт і ТРЦ

Стало відомо, які обмеження діятимуть у Києві після переходу у "жовту" карантинну зону / фото УНІАН

Київ з вівторка, 7 грудня, переходить у жовту зону карантину, запровадженого для боротьби із коронавірусом COVID-19.

Київська міська держадміністрація повідомила, які заборони діятимуть у столиці у громадському транспорті та у торгово-розважальних центрах, інформує УНІАН.

У КМДА зазначили, що, як і раніше, вільно пересуватися столицею зможуть особи, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 та мають відповідний сертифікат.

Тож із 00:00 7 грудня додатково в місті Києві заборонено:

- пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, користуватися послугами громадського транспорту (автомобільним, електричним, у тому числі метрополітеном) без наявності у них негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби;

- відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19, експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години, "зелений" COVID-сертифікат або документ про одужання.

УНІАН