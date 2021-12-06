Россия может захватить Сувалкский коридор с помощью мигрантов – The Times

Россия может использовать миграционный кризис в Европе и занять границу стран Прибалтики и ЕС, известную как Сувалкский коридор, меньше чем за два часа с помощью беженцев, чтобы устроить там беспорядки. Это позволит отвлечь Североатлантический альянс во время нападения на Украину.

Об этом пишет The Times, ссылаясь на источники.

Отмечается, что разместив там свои войска и военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса, Россия таким образом сможет объединить находящиеся в Калининградской области силы с Беларусью.

Сувалкский коридор - это гипотетический сухопутный "коридор" длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью России. На данный момент по этой территории проходит граница Польши с Литвой. Эта территория считается наиболее наиболее уязвимым участком внешних границ НАТО и вероятной целью возможной российской агрессии.

Обозреватель