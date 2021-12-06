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Создатели фильмов о Джеймсе Бонде анонсировали продолжение истории агента 007: "Он вернется. Можете не сомневаться"

  26   0 06.12.2021, 17:07 | Новости, Культура
Создатели фильмов о Джеймсе Бонде анонсировали продолжение истории агента 007: "Он вернется. Можете не сомневаться"

Создатели 25-ого фильма о Джеймсе Бонде, который недавно появился на экранах - Не время умирать, заинтриговали зрителей продолжением истории об агенте 007. Об этом пишет Deadline, пишет Корреспондент.

По данным СМИ, соответствующее заявление сделала продюсер картины Барбара Брокколи. При этом пока неизвестно, как именно и в каком образе он вернется.

"Он вернется. Можете не сомневаться, Джеймс Бонд вернется", - подчеркнула продюсер.

Отметим, шпионский боевик считается самой кассовой голливудской кинокартиной 2021 года и эпохи пандемии. Сборы от проката превысили 733 миллиона долларов. При этом 154 миллиона долларов было собрано только в американском прокате.

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