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За рік Зеленський виконав лише 3 обіцянки з виборчої програми – КВУ

  5   0 06.12.2021, 16:00 | Новости, Политика
За рік Зеленський виконав лише 3 обіцянки з виборчої програми – КВУ

Комітет виборців проаналізував темпи виконання передвиборчої програми В. Зеленського у 2021 році. За даними КВУ за рік В. Зеленський виконав лише 3 обіцянки з виборчої програми, інформує UAINFO.org.  

Зокрема, мова йде про такі пункти програми:

- «СБУ не буде займатися економічними злочинами»

У січні 2021 р. Верховною Радою було прийнято Закон щодо створення Бюро економічної безпеки України, до якою відійдуть економічні функції СБУ. Бюро економічної безпеки України - центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

- «ми запровадимо одноразову «нульову декларацію» для бізнесу»

15 червня 2021 р. було прийнято відповідний Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету». Законом передбачено можливість подання т. зв. «нульової декларації».

- «тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії»

26 січня 2021 р. Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому законопроект про всеукраїнський референдум, внесений В. Зеленським.

Всього в програмі В. Зеленського 30 обіцянок, із яких станом на сьогодні повністю або частково виконано 9 обіцянок. Серед інших реалізованих пунктів: запуск ринку землі (2020 р.), відкриті списки на виборах до ВР (2019 р.), зняття депутатської недоторканності (2019 р.), закон про імпічмент (2020 р.), запуск «Дії» (2020 р.), зростання темпів будівництва доріг.

Попри виконання частини обіцянок, 2/3 виборчої програми досі не реалізовано. Зокрема, не виконано такі положення програми :

- перехід на забезпечення своїх потреб коштом власних енергетичних ресурсів,

- голосування на виборах за допомогою мережі Інтернет,

- прийняття закону про відкликання народного депутата,

- позбавлення мандату за депутатські прогули,

- інститут мирових суддів, які обираються народом,

- заміна податку на прибуток податком на виведений капітал,

- забезпечення сталого режиму припинення вогню,

- суттєве підвищення заробітної плати для вчителів та лікарів,

- введення обов'язкового безкоштовного щорічного медичного огляду,

- перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи,

- запровадження економічного паспорту українця,

- відновлення аеропортів у кожному обласному центрі

«Ключові обіцянки з виборчої програми В. Зеленського на разі не виконано (в сфері безпеки й оборони, енергетики, соціального захисту). Попри прогрес в певних напрямках, загальні темпи виконання програми є невисокими. Якщо виконувати по 3-4 обіцянки щорічно, то В. Зеленському знадобиться ще 5-7 років, щоб довести програму до кінця», - підсумував голова КВУ Олексій Кошель.

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