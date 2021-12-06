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Путин угрожает обострением в Украине, чтобы получить свою долю мирового пирога, – Гармаш

  4   0 06.12.2021, 15:05 | Новости, Политика
Путин угрожает обострением в Украине, чтобы получить свою долю мирового пирога, – Гармаш

Президент страны-агрессора России Владимир Путин не планирует широкомасштабного наступления на Украину. Он заинтересован в новом разделе мира и намерен получить "свою долю мирового пирога".

Путем концентрации войск у границ Украины и создания кризиса мигрантов на польско-беларусской границе он усиливает свои позиции накануне встречи с президентом США Джо Байденом. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

"Россия не будет нападать, если, конечно, внутри у нас не начнутся процессы, которые ослабят государство настолько, что дадут возможность Путину напасть без существенных последствий для российской армии. Но если внутренней дестабилизации не случится, то он не будет нападать", - заверил журналист.

По его словам, Путин преследует более глобальную цель - получение контроля над частью постсоветского пространства.

"Он четко обозначил в том же выступлении на коллегии МИД России цель: это получение гарантий безопасности РФ. Иначе говоря, он озвучил идею саммита лидеров государств-членов Совета безопасности ООН. Фактически это Ялта-2. Новое разделение мира наподобие того, которое было произведено в 1945 году странами-победителями во Второй мировой войне", - заявил Гармаш.

Для достижения этой цели Путину крайне важно провести переговоры с Байденом. Причем, имея сильные переговорные позиции.

"Для него важно сесть за стол переговоров с Байденом и с сильными позициями, с угрозой обострения в Украине, в Сирии, в Ливии, в Афганистане требовать свою долю мирового пирога", - подчеркнул Гармаш.

"Я считаю, что то, что мы видим на Донбассе и вокруг границ Украины, а также в Беларуси на границах с Европейским Союзом - это элементы большой геополитической игры", - подытожил он.

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