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Янукович подав позов проти Верховної Ради

  2   0 06.12.2021, 11:59 | Новости, Политика
Янукович подав позов проти Верховної Ради

Експрезидент Віктор Янукович подав до Окружного адмінсуду столиці позов до Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, про це написала у своєму Телеграм-каналі представниця ВР у Конституційному суді Ольга Совгиря.

«В Окружному адміністративному суді м. Києва зареєстровано позов колишнього президента України В. Януковича до Верховної Ради України (справа 640/34786/21)», - написала вона.

Совгиря зауважила, що, відповідно до статті 22 КАСУ, справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК.

«Натомість у цьому позові заявлено позовні вимоги «про визнання відсутності компетенції становлення факту самоусунення», що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог», - зазначила вона. 

Як повідомлялося, в ніч на 22 лютого 2014 року Янукович під час Революції гідності залишив Київ і перестав виходити на зв'язок. Дізнавшись про це, зранку 22 лютого тисячі активістів, журналістів та волонтерів приїхали до Межигір'я, аби перевірити інформацію про втечу Януковича. У резиденції нікого не було.

Удень на засіданні Верховної Ради депутати прийняли відставку спікера Володимира Рибака і його заступника Ігора Калетника, констатувавши розвал правлячої коаліції. Головою оновленого парламенту був обраний Олександр Турчинов. 

Наступного дня Турчинов став виконувачем обов'язків Президента України, а 25 лютого 2014 року Верховна Рада уповноважила його підписувати закони України. Він виконував обов'язки Президента до 7 червня 2014 року, коли на цей пост вступив обраний на позачергових виборах Петро Порошенко.

"Вечірні Вісті"

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