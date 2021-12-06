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Алек Болдвін видалив акаунти у Твіттері після інтерв’ю про смерть на зйомках

  5   0 06.12.2021, 13:02 | Новости, Мир
Алек Болдвін видалив акаунти у Твіттері після інтерв’ю про смерть на зйомках

Фото: Santa Fe New Mexican

Американський актор Алек Болдвін видалив декілька акаунтів у соцмережі Твітер після свого емоційного інтерв'ю щодо трагічних подій на зйомках фільмі "Іржа" (Rust).

Про це повідомляє The Hollywood Reporter, інформує Укрінформ.

Акаунт "@alecbaldwin" на якому актор публікував офіційні заяви, зокрема щодо подій на зйомках "Іржа", зник у неділю пізно ввечері.

Водночас інший перевірений акаунт "@alecbaldwin__" досі активний. Проте останній пост на цій сторінці датований 19 жовтня.

Зазначається, що акаунти організації Болдвіна "@ABFalecbaldwin" та його дружини "@HilariaBaldwin" також зникли у соцмережі. 

Представника актора поки що не прокоментував новину.

Минулого тижня Болдвін в емоційному інтерв'ю телеканалу АВС, заявив, що не натискав на спусковий гачок під час інциденту, що призвів до загибелі операторки Галини Гатчінс.

Як повідомлялося, 21 жовтня під час зйомок художнього фільму «Іржа» (Rust) у штаті Нью-Мексико американський актор і продюсер Алек Болдвін випадково застрелив оператора - 42-річну громадянку України Галину Гатчінс (Андросович). Крім того, поранення дістав 48-річний режисер Джоел Соуза. Болдуїн вистрілив з реквізитної зброї, яка мала бути заряджена холостим патроном. 

Сам актор під присягою заявив, що був переконаний у безпечності зброї, яку йому вручили. У ході слідства виявлено, що помічник режисера, передаючи зброю Болудвін, вигукнув: "Зброя - холодна".

Жодних офіційних звинувачень Болдвіну висунуто не було. Слідство триває. 

Укрінформ

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