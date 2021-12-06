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Про титули можна забути: зірковий український боксер сенсаційно поступився домініканцю

  9   0 06.12.2021, 11:04 | Новости, Спорт
Про титули можна забути: зірковий український боксер сенсаційно поступився домініканцю

Сергій Дерев'янченко втратив шанс вийти на титульний бій / фото boxingjunkie.usatoday.com

Український боксер Сергій Дерев'янченко поступився у 10-раундовому бою проти Карлоса Адамеса з Домініканської Республіки.

Всі 10 раундів суперники відбоксували й Дерев'янченко програв більшістю суддівських записок у видовищному поєдинку. Двоє рефері віддали перемогу Адамесу з рахунком 97:93 та 96:94, а третій побачив нічию - 95:95, інформує УНІАН.

Це був відбірковий поєдинок за версією WBC. Тепер Адамес проведе фінальний відбірковий бій проти першого номера рейтингу Хайме Мунгії, а потім вийде на бій за звання чемпіона світу у разі тріумфу.

36-річний Дерев'янченко після поразки заявив, що він не думає про завершення кар'єри, а навпаки - хоче повернутися в ринг.

Це третя поразка поспіль для Сергія і четверта загалом в кар'єрі.

УНІАН

 

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