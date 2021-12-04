Суарес сообщил, почему Месси не может адаптироваться в "ПСЖ"

Луис Суарес тепло общается с Лео.

Нападающий сборной Уругвая и "Атлетико" Луис Суарес поделился мнением о выступлениях Лионеля Месси в "ПСЖ".

По словам форварда, аргентинский футболист испытывает проблемы с адаптацией.

"Я каждый день общаюсь с Месси, но всегда стараемся обходиться без разговоров об ожиданиях, ведь мы футболисты и знаем, как нужно действовать в такие моменты. Мы говорим об играх, о семьях.

Месси рассказал мне, что очень страдает в клубе, ведь играет в холоде и под снегом. К тому, что там холодно, нужно привыкнуть. Это точно", - приводит слова Суареса Onze со ссылкой на TNT Sports.

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