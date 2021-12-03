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Понад 94 тисячі. У Міноборони назвали кількість військ РФ біля кордону України

  4   0 03.12.2021, 14:00 | Новости, Политика
Понад 94 тисячі. У Міноборони назвали кількість військ РФ біля кордону України

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про чисельність російських військ поблизу кордонів України. Їх загальна кількість на сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі солдатів та офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони під час години запитань до уряду.

"Зараз навколо України та в Криму в постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 додатково перекинуті до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ та тимчасово окупованих територіях, які можуть бути залучені для ескалації сьогодні оцінюються в 94,3 тис. осіб", - розповів Резніков.

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