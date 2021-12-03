Український військовий, який втратив ногу на Донбасі, встановив рекорд України (фото, відео)

На військовому аеродромі в Чугуєві Харківської області 24-річний ексвійськовий Роман Кашпур з Вінниччини встановив рекорд України, протягнувши 16-тонний літак Ан-26.

Про це кореспонденту розповіла телефоном з місця події дружина Романа Юлія, інформує Укрінформ.

"Роман, людина з інвалідністю 2-ї групи на протезі (ампутована права нога), встановив Національний рекорд на честь святкування Дня волонтера та Дня ЗСУ: протягнув літак АН-26 вагою 16 тонн на відстань 6,40 м за 43 секунди", - повідомила Юлія.

За її словами, цю подію зареєстровано у Книзі рекордів України. Відповідний сертифікат вручила офіційний представник Національного реєстру рекордів України Ганна Шаповалова.

"Я вірила, що Роман досягне мети. Він сильна, життєрадісна, спокійна людина. І мені біля нього спокійно, і нашим двом діткам - 6-річному Іванчику та 11-місячному Сашкові", - додала Юлія.

Як розповів побратим рекордсмена, старший солдат Дмитро Гержан, Роман Кашпур у лютому 2017-го підписав контракт із 74-м окремим розвідувальним батальйоном, брав участь у боях за Мар'їнку, в Авдіївській промзоні, у Верхньоторецькому, Кам'янці. У травні 2019-го при виконанні розвідувальних робіт наступив на протипіхотну міну, внаслідок чого втратив ногу.

Після цього Роман став постійно займатися спортом удома й виграв "Ігри Героїв-2020" та став чемпіоном у трьох категоріях "Ігор Героїв-2021".

До рекорду з літаком він почав готуватися пів року тому. Казав: руки здорові, сила є, чого ж не спробувати протягнути, скажімо, літак? І протягнув, довівши всім, що в будь-яких обставинах не можна втрачати надію та віру в себе.

Укрінформ