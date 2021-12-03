Втратив свідомість на зустрічі у міськраді. У Львові помер директор Будинку вчених, у якому відбулася скандальна вечірка блогерів

У Львові помер Роман Славітич - директор Будинку вчених, в якому у суботу, 27 листопада, відбулася скандальна вечірка блогерів на честь дня народження Олександра Залізка.

Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у Facebook, інформує НВ.

"Сталася біда. Вчора ввечері директор Будинку вчених зателефонував до мене і попросив про зустріч. Ми домовились зустрітись сьогодні о восьмій ранку", - написав він.

За словами чиновника, Славітич прийшов трохи раніше і сів за стіл.

"Моя колега помітила, що він не дуже добре виглядає і запропонувала склянку води. Але він одразу знепритомнів. Працівники викликали швидку і почали надавати першу допомогу. Коли я прийшов, почав допомагати колезі. Одразу після цього приїхала швидка", - написав він.

Москаленко заявив, що медики годину намагалися врятувати життя, але Славітич помер.

"Мені зараз трохи складно говорити про це. Прошу зрозуміти стан і дати час. Щирі співчуття усім рідним та близьким пана Романа", - написав він.

У Львові, в Будинку вчених, у День пам'яті жертв Голодоморів, українські блогери влаштували вечірку на честь дня народження Instagram-блогера з Чернівців Олександра Заліска.

Ведучим вечірки був Володимир Остапчук. Гості роздягалися, стояли на столах з їжею та брали участь у конкурсах.

Сам Остапчук опублікував фото святкового столу, за яким блогери сміються та їдять. Знімок він підписав: "Блогерська голодна туса". Згодом це фото зникло з його Instagram.

Заліско заявив, що він не дозволить "зіпсувати його настрій".

НВ