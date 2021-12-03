Нових майданів в Україні боїться тільки влада, – політичний експерт

1 грудня в Києві відбулась акція протесту, яку кількома днями раніше в команді Зеленського охарактеризували як "держпереворот". Акція тривала всього кілька годин і пройшла без пригод, після чого її учасники пообіцяли провести повторну акцію через тиждень.

Зрозуміло, що ніякого справжнього держперевороту не було і не буде - це політологічні ігри Зеленського з метою купірувати протести проти нього, пише політичний та економічний експерт Тарас Загородній спеціально для Главреду.

Влада боїться протестів. Ресурсів для протидії їм немає, як і активних прихильників. У того ж Януковича свого часу був антимайдан - ідеологічні прихильники, які були готові за нього виступати. Відповідно, вони бояться і, як наслідок, то заливають каток на Банковій, то наганяють силу-силенну поліції.

Але майдан у форматі 2013 року зараз неможливий з різних причин. По-перше, українці стали більше себе поважати і тепер вже ніхто не дасть себе бити і тим більше стріляти. Поліція, до слова, теж це розуміє і не готова йти по стопах "Беркута" - але не тому, що вона така хороша і ласкава, а тому що там усвідомлюють, що поліцейських можуть просто пристрелити, адже зброї на руках у людей дуже багато.

Тому якщо протести і відбудуться, то навряд чи вони будуть численними - швидше, навпаки, вони будуть нечисленними і досить активними, тобто такими, які будуть призводити до певних змін. Слава богу, в Україні існує демократичний шлях - вибори, а значить стабільності країни в цьому випадку нічого не загрожує.

Інша справа, що посилити протестні настрої може, наприклад, можливість прямих переговорів з Російською Федерацією, про що нещодавно заявив президент. Тому що для українців, особливо прихильників Порошенка, це - маркерна тема, проти якої вони точно будуть протестувати, адже відчуття капітуляції і відсутності безпеки країни для багатьох може стати приводом пресингувати Зеленського.

Де-факто Зеленський зараз тестує аудиторію. І якщо переговори з РФ справді почнуться і тим більше, якщо їх очолить Андрій Єрмак, якого і без того звинувачують в роботі на Росію, це може стати маркером для протестів і інші причини у вигляді зростання тарифів і цін тут вже будуть бонусом.

Якась частина людей може стати детонатором для нового витка - точно так само, як, наприклад, це вже відбувалося з побиттям студентів. Якщо згадати 2013 рік, то до цього протести майже загасали, але після того, як все сталося, на вулиці вийшли тисячі людей, якими рухало як відчуття несправедливості, так і факт побиття дітей і безліч інших причин. Але так чи інакше, зважаючи невдоволення політикою Зеленського, у що саме виллються протести зараз залишається тільки гадати.

Тарас ЗАГОРОДНІЙ