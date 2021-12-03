Мороз, сонце і холодні дощі: прогноз погоди на вихідні 4-5 грудня

Цього року зима прийшла до України за графіком. У перші грудневі вихідні, за даними Sinoptik.ua, погода буде звичною для нашого регіону - нестійкою, із невеликими денними морозами, мокрим снігом та відносно високою температурою у деяких областях.

Погода в суботу 4 грудня

У суботу вдень у центральних, північних та західних областях очікується погода без опадів. Буде досить прохолодно і вогко, температура коливатиметься від -1 °С до +2 °С, тож без рукавичок на прогулянці не обійтись. Уночі різко похолодає на Закарпатті, в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях - стовпчики термометрів тут опустяться до -10-11 °С. Уночі буде у Київській, Чернігівській, Сумській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях буде невеликий мороз (до -4 °С). У Полтавській та Кіровоградській областях може йти мокрий сніг.

На півдні та сході, що потрапили в теплий сектор циклону, обійдеться без морозів, але пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом. Найтеплішою погода на вихідні буде у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях - до +8-9 °С удень. Це дуже високий показник для грудня, тому беріть парасольки, термос із чаєм і хоча б кілька годин проведіть на свіжому повітрі - лікарі запевняють, що прогулянки у вогку погоду поліпшують сон та полегшують дихання.

Погода в неділю 5 грудня

У неділю погода в центрі, на півночі та на заході країни не відрізнятиметься від суботньої. Повітря прогріється до +1 °С, а вночі трохи підморозить - температура опуститься до -1 °С. За прогнозом Sinoptik.ua, вдень можливий сніг в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Львівській областях. Будьте обережні та уважні на дорогах! У південних та східних регіонах буде прохолодно - стовпчики термометрів покажуть +3-6 °С. Мокрий сніг із дощем пройде у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Погода на понеділок

Наступний тиждень буде сніжним і вогким - ясної погоди не варто чекати в жодному регіоні. На заході, півночі та на Київщині в понеділок пройде мокрий сніг, стовпчики термометрів не піднімуться вище +1 °С. На півдні буде помірно прохолодно (до +7-10 ° С), а замість снігу очікуються дощі. У східних регіонах тиждень відкриє похмура погода, без істотних опадів, температура повітря становитиме +4-8 °С.

У неділю спостерігайте за круками!

Почувши зранку на Прокопів день, 5 грудня, голосне каркання круків на верхівках дерев, наші пращури починали готуватися до хуртовини та сильних морозів. Якщо ж птахи ходили по землі, чекали на відлигу. А ще саме цього дня слов'яни готували до зими старі сани чи купували нові - вважалося, що тоді вони прослужать довгі роки. Тож, якщо ви ще не купили снігокат або «ватрушку», саме час влаштувати шопінг цієї неділі!

"Вечірні Вісті"