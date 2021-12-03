Критики назвали 25 лучших фильмов года

Киноплатформа Indiewire опубликовала топ-25 лучших фильмов 2021 года. В список попали работы Стивена Спилберга, Пола Шредера, Педро Альмодовара и других.

На удиление критиков, топовые позиции заняли также картины малоизвестных режиссеров, которые только в начале своей карьеры. Большинство из упомянутых фильмов уже доступны для просмотра на сервисе или в кинотеатре, сообщает Indiewire, пишет Обозреватель, информирует UAINFO.org.

Итак, полный список победителей с конца выглядит так:

25. "Тестовый образец" (Шатара Мишель Форд)

24. "Безумное кино для взрослых" (Раду Жуде)

23. "Спенсер" (Пабло Ларраин)

22. "Вестсайдская история" (Стивен Спилберг)

21. "Сувенир: часть 2" (Джоанна Хогг)

20. "Здесь нет зла" (Мохаммад Расулоф)

19. "Зола" (Яница Браво)

18. "Свинья" (Майкл Сарноски)

17. "Незнакомая дочь" (Мэгги Джилленхол)

16. "Худший человек на свете" (Йоаким Триер)

15. "Шествие" (Роберт Грин)

14. "Красная ракета" (Шон Бейкер)

13. "CODA" (Шан Хидер)

12. "Идентичность" (Ребека Холл)

11. "Остров Бергмана" (Миа Хансен-Лев)

10. "Параллельные матери" (Педро Альмадовар)

9. "Зеленый рыцарь" (Дэвид Лоури)

8. "Холодный расчет" (Пол Шредер)

7. "Память" (Апичатпон Вирасетакул)

6. "Лето соула" (Ахмир "Questlove" Томпсон)

5. "Титан" (Жулья Дюкурно)

4. "Бегите" (Йонас Поэр Расмуссен)

3. "Сядь за руль моей машины" (Рюсуке Хамагути)

2. "Лакричная пицца" (Пол Томас Андерсон)

1. "Власть пса" (Джейн Кэмпион)