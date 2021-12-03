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"Завершить то, что начал". Яценюк хочет снова стать премьером

  14   0 03.12.2021, 07:03 | Новости, Политика
"Завершить то, что начал". Яценюк хочет снова стать премьером

Лидер политической партии Народный фронт, председатель Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014—2016 годах Арсений Яценюк заявил, что хочет снова возглавить правительство, а его политическая сила может принять участие в следующих выборах в Верховную Раду.

Об этом он сообщил в интервью изданию НВ, информирует UAINFO.org.

«Я хочу завершить то, что начал.

 Провести большие успешные и неотвратимые изменения в Украине, начатые в 2014 году.

Для этого снова нужно выиграть парламентские выборы. Для этого нужно сформировать правительство и возглавить его.

Получить депутатский мандат и просто присутствовать в политике — не есть и не будет моей целью.

Целью является фундаментальные изменения и исторические решения», — сказал он.

Яценюк считает, что во время его премьерства ему не дали завершить реформы.

«В должности премьер-министра я осуществил реформы, признанные мировым сообществом и независимыми аналитиками VoxUkraine как наиболее прогрессивные по сравнению с другими правительствами.

Не все было верно. Однако не все удалось, потому что мне не дали завершить начатое.

Одна из самых масштабных кампаний по дискредитации премьер-министра страны, за которой стояли как соратники по коалиции, так и оппоненты и Россия, за которую было оплачено 30 млн долларов беглым депутатом, привела к моей отставке.

Возбуждено уголовное производство по вмешательству в деятельность с целью препятствования деятельности главы правительства так и осталось не расследованным», — рассказал экс-премьер.

По мнению Яценюка, Народный фронт может выигрывать выборы как находясь во власти, так и в оппозиции.

«Моя политическая карьера доказывала, что вместе с командой умею выигрывать выборы как у оппозиции, когда в 2012 году Объединенная оппозиция получила 25,54 процента голосов и стала самой большой оппозиционной силой в парламенте, так и во власти, когда в 2014 году партия Народный фронт получила первый результат в 22,14 процента по пропорциональной системе», — подчеркнул Яценюк.

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