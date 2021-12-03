Тяжелые случаи заболевания омикрон-штаммом отсутствуют — Bloomberg

Австралийские ученые и врачи отметили, что пока тяжелые случаи заболевания среди зараженных омикрон-штаммом коронавируса отсутствуют.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главного врача Австралии Пола Келли, информирует UAINFO.org.

Это указывает на то, что его не следует считать опаснее других разновидностей инфекции.

«Среди почти 300 случаев заражения, которые наблюдаются в ряде стран по всему миру, симптомы довольно мягкие, либо их нет вовсе», — подчеркнул Келли.

При этом отсутствие доказательств опасности омикрон-штамма не говорит о том, что он совершенно безвреден.

Кроме того, пока ученые не выяснили, как существующие вакцины против COVID-19 справятся с новой разновидностью вируса.